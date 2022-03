Rapinano 4 ragazzi alla stazione di Monserrato, arrestati due sedicenni.

Ieri a Monserrato i carabinieri hanno rintracciato e arrestato due sedicenni, entrambi studenti e domiciliati a Quartu Sant’Elena. I due ragazzi sono destinatari di una misura, contenuta in un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale dei Minori di Cagliari per il reato di rapina in concorso. I due giovani sono stati quindi trasferiti presso il centro di prima accoglienza per minori di Quartucciu a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento. Tre giorni fa i due hanno rapinato quattro quindicenni alla fermata della stazione ferroviaria di Monserrato, San Gottardo, e con la minaccia di gravi ripercussioni si sono fatti consegnare le piccole somme di denaro che i ragazzini portavano con sé. La circostanziata denuncia dei ragazzi e dei loro genitori, le successive verifiche effettuate dai militari dell’Arma sui sistemi di video ripresa presenti in quella zona e un’individuazione fotografica hanno consentito di stabilire che i responsabili erano stati i due giovanissimi.