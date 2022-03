Danneggiamento aggravato, per un 43enne marocchino si aprono le porte del carcere di Uta.

Ieri a Uta, i carabinieri della locale Stazione hanno rintracciato e tratto in arresto un 43enne marocchino, disoccupato e con precedenti. Il provvedimento è stato adottato in esecuzione di un ordine per la carcerazione trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, ufficio esecuzioni penali, dovendo lo straniero espiare la pena detentiva di 9 mesi e 10 giorni di reclusione per il reato di danneggiamento aggravato. Al termine della notifica della misura e della redazione dei relativi atti, munito di una borsa di effetti personali, l’uomo è stato accompagnato dai carabinieri presso la casa circondariale poco distante.