“Ostia come la Sardegna, acqua da 10 e lode”: un paragone che fa discutere

Il mare di “Ostia come la Sardegna, acqua da 10 e lode”: un paragone che sta facendo discutere mezza Italia. I dati diffusi qualche giorno fa incoronano il mare dei romani come il più pulito di tutto il Lazio ma la comparazione riportata da un noto quotidiano nazionale ha lasciato basito un folto gruppo di lettori che ritiene azzardata l’equiparazione affrontata. Che i sardi siano un po’ permalosi è risaputo ma gli appunti, evidenziati con centinaia di commenti, sono soprattutto degli abitanti della penisola.

“Ora verremo invasi dai sardi che vorranno prendere d’assalto i cancelli dopo questa notizia” scrive un lettore. “Ostia come la Sardegna? Ma daiiiii non scherziamo, a Ostia il mare può essere pulito in questo periodo, poi ne riparleremo in piena stagione balneare. Per favore non fate paragoni da fantascienza, la Sardegna ha un mare unico nel suo genere, con sabbia bianca e finissima in gran parte delle sue spiagge. Andate a vedere e poi fate i paragoni. A proposito io sono nato a Ostia, così tanto per essere precisi” sottolinea un abitante del luogo. Insomma, è vero che “ogni scarrafone è bello ‘ a mamma soja” se il detto napoletano viene generalizzato anche ai luoghi ed è giusto apprezzare ed esaltare ciò che il proprio territorio offre e mette a disposizione, ma è anche doveroso riconoscere che la Sardegna è conosciuta in tutto il mondo per avere delle spiaggie incantevoli e un mare pressoché incontaminato che la circonda. Un po’ come paragonare l’anfiteatro Romano di Cagliari al Colosseo, insomma. Ognuno ha le sue caratteristiche, le sue bellezze naturali, “date a Cesare quel che è di Cesare”.