Settimo San Pietro: guerra ai parcheggiatori durante i funerali

Nessuna polemica, solo un po’ di buon senso per metter fine alla pratica di scambiare il sagrato della parrocchia per il parcheggio del mercato. “Da un po’ di tempo durante i funerali si sta constatando la presenza di auto parcheggiate all’interno della Piazza Giovanni XXIII (la nostra piazza Chiesa).

Forse è utile ricordare a tutti che nella piazza vige il divieto di accesso alle auto, fatta eccezione per i carri funebri.

Si vorrebbe davvero evitare – comunica il sindaco Luigi Puddu – che la Polizia Municipale debba intervenire durante i funerali per sanzionare le auto parcheggiate all’interno della piazza, a maggior ragione nei confronti dei parenti dei defunti.

Tuttavia, forse è utile richiamare tutti al rispetto delle regole di civile convivenza nella nostra comunità.