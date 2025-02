Una bruttissima storia di abusi e violenza ha avuto luogo nella nota cittadina gallurese. Una donna ha denunciato l’ex compagno per abusi e rapina. Tutto è iniziato da un episodio avvenuto in un casolare abbandonato nelle campagne di Tempio. Stando a quanto raccontato dalla donna, l’ex compagno aveva con sè anche un coltello. Ma non è stato l’unica volta in cui la donna aveva subito minacce e violenze da parte dell’uomo. Infatti, in precedenza era stata anche legata, insieme ad un’amica, e rapinata. I carabinieri hanno quindi scoperto anche altri elementi che hanno confermato i reati commessi dall’uomo, che si trova attualmente in carcere. La donna, grazie alla procedura “codice rosso”, è ora sotto protezione.