Franco Pilo, il 78enne trovato senza vita ieri pomeriggio in una casa nelle campagne di Viziliu, periferia di Sassari, è deceduto a causa di una frattura alla base cranica provocata da una caduta. A confermare la causa del decesso è stato il medico legale Francesco Serra, che durante la prima ispezione esterna sul corpo ha rilevato lividi e abrasioni, ma nessun segno di violenza diretta con oggetti contundenti.

I tre fratelli dell’uomo, tutti con problematiche psichiche e sotto la tutela legale di un altro fratello, sono stati interrogati dalla Squadra mobile fino a tarda notte per chiarire quanto accaduto nell’abitazione, in condizioni di degrado. Successivamente, sono stati rilasciati e sono tornati a casa.

La procura di Sassari ha aperto un’inchiesta e disposto il sequestro della salma, con l’autopsia prevista nei prossimi giorni per determinare con certezza la causa della morte. L’allarme è stato dato da un vicino di casa, che ha appreso da uno dei fratelli della morte dell’anziano e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, insieme alla squadra mobile e alla scientifica.