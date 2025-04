Orrore a Quartu Sant’Elena, trovati due cagnolini incatenati e abbandonati, scheletrici, impauriti e sofferenti: “Come si può ancora oggi compiere simili gesti?

19 aprile 2025, vigilia di Pasqua… ma davvero riuscite a dormire la notte?”.

Con queste parole Tana Bau annuncia la storia dei piccoli cani legati alla rete del canile. Talmente inermi da non riuscire nemmeno ad abbaiare. Disperati, tremolanti ma salvi perché nella sfortuna hanno incontrato gli angeli che salvano gli animali e si prendono cura di loro. Pesano forse nemmeno 3 chili in due, pelle e ossa, un maschio e una femmina. “Se qualcuno riconosce questi cagnetti, mi scriva in privato al 3283661490. Se volete aiutarci: cibo umido” sono le parole di Elena Pisu.