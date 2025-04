A Cagliari, La 369ª edizione della Festa di Sant’Efisio porterà con sé importanti novità sul fronte della mobilità. A rivelarlo in esclusiva a Casteddu Online è Fabrizio Rodin, presidente del CTM, che annuncia un deciso cambio di passo in chiave sostenibile e simbolica. “Quest’anno la livrea del bus di Sant’Efisio sarà su un bus elettrico. Prima novità. Seconda novità: vestiremo anche il bus che trasporterà i fedeli con la linea GSS a Giorgino il 1° maggio e per il ritorno del Santo”, afferma Rodin. Ma le innovazioni non si fermano qui. Il presidente anticipa anche un’iniziativa pensata per coinvolgere cittadini e visitatori nel cuore della città: “Stiamo lavorando anche per fare una, speriamo gradita, sorpresa a tutte le persone che andranno nel Largo Carlo Felice per vedere la sfilata. Le pensiline del Largo Carlo Felice saranno addobbate in onore del Santo, un simbolo per Cagliari, per la Sardegna ma anche per CTM, un’azienda fortemente radicata nel territorio e che partecipa attivamente a tutti gli eventi”.

Un’operazione che unisce tradizione, innovazione e identità territoriale. L’utilizzo del mezzo elettrico, oltre a rappresentare un passo avanti verso una mobilità più green, sottolinea l’impegno del CTM nell’adattare i propri servizi a una visione moderna e rispettosa dell’ambiente. Il restyling delle pensiline e dei bus, inoltre, rafforza il legame tra trasporto pubblico e patrimonio culturale, trasformando anche l’attesa di un mezzo in un momento di partecipazione alla festa. Una scelta, che si conferma ancora una volta in linea con i valori dell’azienda: il CTM non si limita a trasportare persone, ma contribuisce attivamente a celebrare una delle manifestazioni più sentite dell’intera isola.