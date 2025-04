Pabillonis, grosso sciame di api fa scattare i sigilli in piazza Trento: l’arena è stata delimitata con il nastro segnaletico ed è stata posizionata in loco un’arnia per il recupero dello sciame.

Pronto intervento già attivo sul posto, sono in corso le operazioni di recupero dello sciame.

Il sindaco Riccardo Sanna: “Non avvicinatevi all’area, soprattutto con i bambini”.

Un grosso sciame di api ha monopolizzato lo spazio dove è presente anche lo scivolo per i giochi dei bambini ed è proprio in questo punto che non è passato inossarvato, tanto da far posizionare l’arnia per il recupero delle api. Massima attenzione, insomma, “si chiede di non avvicinarsi all’area delimitata e di non infastidire le api”.