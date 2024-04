Orrore a Olbia: massacra di botte la ex e la minaccia di morte davanti al figlioletto di due anni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Violenze, minacce, persecuzioni. Botte, tante, fino a toglierle il respiro e non lasciarle tregua, insultandola, offendendola, massacrandola, minacciandola di morte anche davanti al figlioletto di due anni che assisteva impotente e terrorizzato alle indicibili violenze. Dopo mesi di violenze sulla ex e di indagini della procura di Tempio eseguite dai carabinieri, l’ex compagno della donna, un 42enne, è stato arrestato.

Il presunto responsabile dello stalking, secondo l’accusa, avrebbe pedinato la vittima in strada, isolandola da parenti e amici nel tentativo di avere il totale controllo su di lei. Non si è fermato neanche davanti al nuovo compagno della donna, piombando in casa loro e aggredendola alla presenza dell’uomo e del figlioletto.

Le indagini sono state condotte dal procuratore di Tempio, Gregorio Capasso. Il gip Alessandro Cossu ha disposto il divieto di avvicinamento alla ex per l’uomo, nel frattempo tornato in libertà.