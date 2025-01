“Tutti i familiari sono stati concordi con lei che aveva scelto in vita di donare” ha espresso l’associazione trapiantati Sardegna. Oggi l’ultimo saluto alla donna.

Si era sentita male a casa sua qualche giorno fa, la corsa in ospedale, tante speranze affinché il suo cuore potesse riprendersi e invece, purtroppo, così non è stato. È sopraggiunta la morte, lasciando nel dolore e nell’incredulità una intera comunità che ora si stringe alla famiglia che piange per la sua amata Valentina, compagna, figlia e sorella di chi ha appoggiato la sua ultima volontà, ossia quella di dare la possibilità ad altre persone di riprendere in mano la propria vita, attraverso la donazione dei propri organi. “Valentina Fanni, ha donato i suoi organi nel P. O. San Francesco di Nuoro, dopo una morte improvvisa e prematura” ha espresso l’associazione. “Nobile gesto che servirà di conforto in un momento di così grande dolore. Porgiamo alla famiglia le più sentite condoglianze e evidenziamo la grande generosità della giovane, che consentirà con la sua decisione di ridare la vita a persone oggi in grande sofferenza. Ringraziamo ancora una volta lo staff medico e infermieristico che con dedizione assiste i malati e lavora per la donazione ed i trapianti”.