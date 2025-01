È accaduto ieri mattina, verso le 6 del mattino, l’euforia per i festeggiamenti del nuovo anno ha innescato un modo di divertirsi in maniera del tutto incivile: saltare sopra le auto in sosta. Un atteggiamento che ha provocato non pochi danni e che poteva finire decisamente male per chi è “letteralmente caduto dentro il cofano posteriore” dopo aver sfondato il cristallo. Non solo: anche uno specchietto spaccato, di un’altra vettura, sempre parcheggiata e presa d’assalto dai “canguri” a due gambe. I fatti segnalati si sono verificati in via Roma e in via Sivilieri.