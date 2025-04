Sono state le istanze delle avvocate Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier, che avevano chiesto la scarcerazione è il ritorno in Sardegna dell’ex primula rossa Graziano Mesina. L’uomo, 83 anni, come spiegato dalle legali, è infatti affetto una da “patologia oncologica che si è ormai diffusa, incurabile, in fase terminale”. Mesina, detenuto nel carcere di Opera,“Ora si trova in detenzione al reparto detenuti del San Paolo di Milano”.