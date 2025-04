I carabinieri della Stazione Carabinieri di Cagliari Sant’Avendrace hanno eseguito un provvedimento di sospensione della misura alternativa alla detenzione nei confronti di un 52enne cagliaritano, disoccupato e già noto alle forze di polizia. L’uomo, in via definitiva condannato per reati di estorsione, minaccia e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, era stato affidato in prova al servizio sociale presso la propria abitazione.

A seguito di alcune violazioni delle prescrizioni imposte dall’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la sospensione del beneficio. I Carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace hanno pertanto proceduto all’arresto in carcere a Uta, dove dovrà espiare una pena residua pari a 5 anni e 1 mese di reclusione.