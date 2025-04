È ricoverato in codice rosso all’ospedale San Martino di Oristano il 34enne rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada statale 131 “Carlo Felice”, al chilometro 71.500, in direzione Sassari.

L’uomo era alla guida di un Fiat Doblò quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro lo spartitraffico. Il furgone si è ribaltato, lasciando il conducente incastrato tra le lamiere.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il ferito dall’abitacolo, e il personale del 118, che ha provveduto al trasporto d’urgenza in ospedale. I carabinieri della stazione di Mogoro hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

A causa dell’incidente, il traffico lungo la statale ha subito forti rallentamenti, con lunghe code in entrambe le direzioni.