Operaio si ferma per aiutare un automobilista con l’auto in panne, viene investito da un tir e muore

Un gesto di altruismo che è costato la vita ad un operaio 41 enne di origini romene, Iosif Vasile, dipendente della ditta De Zottis. Il dramma è accaduto nel pomeriggio di ieri lungo l’autostrada A27 nella zona del Fadalto, dopo il casello di Vittorio Veneto nord, in direzione Belluno. Il 41enne si stava recando a lavoro presso un nuovo cantiere quando ha visto una giovane famiglia in difficoltà con l’auto in panne, due genitori con un bimbo piccolo, e si è fermato dietro di loro nella corsia d’emergenza. Mentre Iosif segnalava la presenza dell’auto sventolando un fazzoletto bianco, un camion lo ha travolto, uccidendolo sul colpo. Intanto, la Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio stradale ed il camionista alla guida del mezzo pesante è al momento indagato. Si sta verificando infatti sia se l’uomo stesse utilizzando il cellulare sia le ore di guida effettuate fino a quel momento.

Dopo queste verifiche, l’incidente potrebbe essere anche classificato come incidente sul lavoro, dato che la vittima si stava recando in cantiere. “E’ una tragedia che non trova parole, l’ennesima fortunatamente per la famiglia De Zottis a cui esprimiamo le nostre condoglianze» ha commentato il sindaco di Breda di Piave dove Iosif viveva, Cristiano Mosole “in particolare alla famiglia di Iosif che non conoscevo am che per un gesto eroico ha messo a repentaglio incredibilmente la sua vita. Mi dispiace tantissimo, poi chiaramente verranno fatte tutte le indagini del caso ma intanto quello che è successo è irrecuperabile e dispiace tantissimo. La comunità di Breda si stringe naturalmente attorno a Iosif e alla sua famiglia”. Il giovane operaio lascia la moglie Laura, con la quale aveva da poco comprato casa, e due figli, Andrea e Alessandro.