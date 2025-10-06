Nell’ambito delle iniziative in occasione dell’assemblea dell’Onu dei Popoli, in programma dal 6 al 12 ottobre, che si concluderà con la Marcia della Pace Perugia-Assisi, Cagliari ospita Yayi Bayam Diouf, vicesindaca della città senegalese di Thiaroye-sur-Mer.

La storia e l’attività della donna, fondatrice di un collettivo femminile che lotta contro le cause dell’emigrazione, saranno il fulcro di un incontro pubblico in programma mercoledì 8 ottobre, ore 18, al foyer del Teatro Massimo, in via De Magistris 12.

Durante la serata, che rientra tra le iniziative di Cagliari Città della Pace, Diouf sarà intervistata dalla giornalista Elena Laudante. Le conclusioni saranno del sindaco Massimo Zedda.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato alla Cultura, spettacolo e turismo, è frutto della deliberazione del Consiglio comunale approvata all’unanimità nel mese di maggio a seguito di un ordine del giorno per la promozione della pace e dei diritti umani; nel documento si impegnavano il sindaco e la Giunta “ad aderire alla campagna per il rafforzamento e la democratizzazione dell’Onu promossa in occasione dell’80° anniversario della nascita delle Nazioni Unite (1945-2025), che culminerà appunto con l’Assemblea dell’Onu dei Popoli e la Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità “Imagine All The People” del 12 ottobre 2025, ad accogliere l’invito del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ad invitare e ospitare nella nostra città uno dei rappresentanti dei popoli che parteciperanno all’Assemblea dell’Onu dei Popoli e alle iniziative collegate, a collaborare alla realizzazione del programma di attività 2024-2026 del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani e ad aderire allo stesso Coordinamento dal 1986 riunisce i Comuni, le Province e le Regioni impegnate in Italia a costruire la pace promuovendo i diritti umani, la solidarietà e la cooperazione internazionale”.

In collaborazione con l’assessorato alla Pubblica istruzione, sostegno allo studio e alla conoscenza, Yayi Bayam Diouf sarà inoltre ospite di alcuni istituti scolastici per un confronto con le studentesse e gli studenti.