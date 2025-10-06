​​La Chiesa di Cagliari raccoglie l’invito di Papa Leone XIV e si unisce in preghiera per implorare il dono della pace, in un tempo segnato da conflitti, violenze e sofferenze che colpiscono intere popolazioni in diverse parti del mondo. Sabato 11 ottobre 2025, alle 20.15, nella Basilica di Nostra Signora di Bonaria si terrà la Veglia di preghiera per la pace presieduta dall’Arcivescovo monsignor Giuseppe Baturi. Un momento comunitario di invocazione e di testimonianza che coinvolgerà fedeli, sacerdoti, religiose e religiosi, movimenti e associazioni ecclesiali. Offrirà la propria testimonianza il medico congolese Denis Mukwege, Nobel per la pace 2018.

L’iniziativa si inserisce nel cammino del Giubileo della Chiesa universale, in cui il Papa ha più volte ricordato l’urgenza di non rimanere indifferenti davanti al dramma delle guerre e delle ingiustizie. L’appello del Santo Padre Leone XIV, rilanciato anche dalla Conferenza Episcopale Italiana, invita ogni comunità cristiana a farsi voce delle popolazioni colpite e a rinnovare il proprio impegno per la giustizia e la riconciliazione.

Pregare per la pace significa aprire il cuore alla speranza e riconoscere che la fraternità è la via più autentica per costruire il futuro. La veglia a Bonaria sarà dunque un segno concreto di vicinanza e di solidarietà, un richiamo al valore della dignità umana e al dovere della responsabilità comune. Tutti sono invitati a partecipare, portando con sé la consapevolezza che la preghiera diventa forza capace di trasformare i cuori e sostenere i cammini di dialogo.

La veglia sarà preceduta alle 18 da un incontro con il dott. Denis Mukwege, che si terrà presso la sala Benedetto XVI della Curia arcivescovile di Cagliari (via monsignor Giuseppe Cogoni, 9).