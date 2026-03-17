“Venerdì tra Pagine e Parole” chiude con Alessandro Aresu: l’intelligenza artificiale al centro del dibattito globale.

Cristiano Ardau: “Comprendere la geopolitica dell’AI oggi significa capire il futuro delle nostre società”.

Si chiude con uno sguardo lucido e necessario sul futuro il ciclo “Venerdì tra Pagine e Parole”. Venerdì 20 marzo alle ore 18, a Cagliari in via Pola 41, la rassegna culturale promossa dalla Nuova Università Libera della Sardegna del Sapere e della Terza Età ospiterà la presentazione del libro “Geopolitica dell’Intelligenza Artificiale” di Alessandro Aresu, tra i più autorevoli studiosi italiani dei rapporti tra tecnologia e potere.

Giunto al suo decimo e ultimo appuntamento, il ciclo di incontri ha rappresentato negli ultimi mesi un importante spazio di confronto culturale aperto alla città, coinvolgendo autori, studiosi e lettori sui grandi temi del presente.

Protagonista dell’incontro conclusivo sarà il volume di Aresu, che analizza il ruolo sempre più strategico dell’intelligenza artificiale negli equilibri globali: dal confronto tra le grandi potenze tecnologiche all’impatto sull’economia, fino alle implicazioni per la sicurezza internazionale e per il futuro delle democrazie.

A dialogare con l’autore sarà Cristiano Ardau, presidente dell’Università della Terza Età e fondatore del forum Mondo Digitale Terzo Millennio.

«Abbiamo voluto chiudere questa rassegna con un tema capace di parlare a tutti, non solo agli addetti ai lavori», sottolinea Ardau. «L’intelligenza artificiale non è più una questione distante o astratta: sta già trasformando il nostro modo di vivere, lavorare e relazionarci. Comprenderne la dimensione geopolitica significa acquisire strumenti fondamentali per leggere il presente e affrontare con consapevolezza il futuro».

«La rassegna “Venerdì tra Pagine e Parole” – prosegue Ardau – si è confermata un luogo di incontro e crescita condivisa, dove la cultura diventa occasione di dialogo e partecipazione. La grande risposta del pubblico ci incoraggia a proseguire su questa strada, rafforzando sempre più il legame tra sapere e comunità».

L’evento è organizzato in collaborazione con la libreria Mondadori Bookstore I Mulini, partner della rassegna e punto di riferimento per la promozione della lettura e degli incontri con gli autori.

L’appuntamento del 20 marzo conclude il ciclo con una riflessione di grande attualità: il rapporto tra intelligenza artificiale, potere globale e futuro delle società contemporanee. Ingresso libero.