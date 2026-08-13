È finita in tragedia ieri notte una rissa fra giovanissimi a Trani. Un ragazzo di 18 anni, Cosimo Quagliarella, è stato accoltellato alla schiena. Inutile purtroppo la corsa prima all’Ospedale di Trani e poi a quello di Bisceglie, Cosimo è morto poco dopo.

Secondo quanto riportato dal Tg1 e confermato dalle forze dell’ordine, un 17enne si sarebbe recato in caserma e avrebbe confessato il delitto. Durante la confessione, il giovanissimo aggressore – accompagnato dal suo legale- avrebbe affermato che non era sua intenzione uccidere.

“Siamo genitori e abbiamo figli, commentare una tragedia simile è oltremodo difficile. Un episodio che rasenta l’inverosimile, se non fosse simile a tanti altri avvenimenti che denotano un imbarbarimento sociale”, le parole della sindaca di Andria, Giovanna Bruno. “Non conosciamo i dettagli, non abbiamo elementi certi, ma le notizie che circolano sono raccapriccianti”, continua la prima cittadina evidenziando che “un giovane figlio di madre non c’è più perché ucciso da follia omicida”.