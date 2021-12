Variante Omicron, secondo caso in Sardegna: è un contatto del passeggero del volo Roma-Alghero

C’è il secondo caso in Sardegna di persona contagiata dalla variante Omicron del Covid. E’ un contatto stretto locale del paziente proveniente dal Sudafrica arrivato in Sardegna col volo Roma-Alghero. Entrambi sono vaccinati e sono in buone condizioni fisiche. Sono tutti negativi per il resto i tamponi dei passeggeri del volo Roma Alghero che erano stati sottoposti alla quarantena qualche giorno fa per un contatto con un passeggero risultato positivo al covid con variante Omicron. L’ultimo tampone di controllo, effettuato ieri, ha dato infatti esito negativo.

Dal Dipartimento di Prevenzione zona nord di ATS Sardegna sottolineano comunque che ‘i due cittadini positivi stanno bene grazie alla vaccinazione e sono sicuramente meno contagiosi grazie all’immunizzazione’.

‘E’ bene sottolineare – proseguono dal Dipartimento di Prevenzione – che i fattori che hanno impedito il contagio in aereo sono stati il sistema di aereazione e le misure di prevenzione adottate dagli operatori del trasporto aereo, uniti ad un uso scrupoloso delle mascherine in aereo e alla vaccinazione che, oltre ad evitare le forme severe di Covid, evidentemente riduce anche la contagiosità.