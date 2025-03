Serdiana, beccato dalle fototrappole mentre scarica rifiuti dal cofano della macchina: “Rispettate l’ambiente e le bellezze naturalistiche che il territorio offre” è l’invito dell’Amministrazione guidata dal sindaco Maurizio Cuccu.

Ignaro dei nuovi strumenti in dotazione alle forze preposte, un uomo ha scelto la strada della circonvallazione per scaricare diversi sacchi di immondizia non indifferenziata. A bordo strada, quasi sotto una pianta, come se fosse un econcentro, inquinando e deturpando quel fazzoletto del noto borgo per i vini pregiati. Ma all’incivile di turno è andata male: la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, infatti, in campo con controlli mirati, ha individuato il responsabile del reato compiuto qualche giorno fa.

L’abbandono di rifiuti rappresenta un grave illecito amministrativo, con sanzioni che possono arrivare fino a 10 mila euro, e che nei casi più gravi può configurare reati di rilevanza penale. Per contrastare questi fenomeni, la Polizia Locale è costantemente impegnata nel controllo del territorio e di recente si è dotata di strumenti tecnologici avanzati, tra cui fototrappole, che vengono impiegate per monitorare le aree più a rischio e individuare i responsabili di tali comportamenti incivili. L’Amministrazione Comunale di Serdiana invita tutti a rispettare l’ambiente e le bellezze naturalistiche che il territorio offre e a collaborare attivamente segnalando eventuali episodi di degrado ambientale.