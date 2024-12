Nella notte di venerdì 13 dicembre i Carabinieri di Golfo Aranci, unitamente ai militari del Radiomobile di Olbia, hanno tratto in arresto in flagranza un giovane extracomunitario, gravato da plurimi precedenti specifici. L’arresto è avvenuto per tentato furto aggravato ai danni di un bar tabacchi dell’area di servizio Q8, nella zona industriale di Olbia.

L’uomo, poco dopo la mezzanotte, si è introdotto nel citato stabile, forzando e divellendo una finestra laterale a mezzo di una tenaglia ed un palanchino. Una volta all’interno, si è impossessato di numerose stecche di sigarette e confezioni di tabacchi di vario tipo, per un valore complessivo di oltre 14mila euro, ponendole dentro dei grandi sacchi, al fine di asportarle. Prontamente intervenuti sul posto a seguito della chiamata pervenuta al 112 dal titolare dell’esercizio, i Carabinieri hanno intercettato e bloccato il ladro mentre si trovava ancora all’interno del locale. L’immediata analisi delle immagini di video-sorveglianza presenti ha consentito di accertare l’intera dinamica criminosa commessa pochi attimi prima dell’arrivo dei militari.

L’uomo è stato temporaneamente trattenuto presso le camere di sicurezza, e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, in attesa di rito direttissimo.