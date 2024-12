Durante la mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Dolianova, supportati dai colleghi delle Stazioni di Quartu Sant’Elena e Selargius, hanno eseguito una serie di perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di una giovane studentessa di 20 anni residente a Quartu Sant’Elena e di un coetaneo residente a Selargius.

L’operazione prende le mosse da una denuncia sporta da un genitore preoccupato, che aveva scoperto come i due giovani, in diverse occasioni tra maggio 2023 e gennaio 2024, avessero presumibilmente ceduto sostanze stupefacenti alla propria figlia minorenne, una ragazza di appena 15 anni. Le indagini avviate sulla base della segnalazione hanno portato a sviluppi significativi, culminati nell’azione di oggi.

Nel corso delle perquisizioni, i militari hanno rinvenuto 58,74 grammi di marijuana e 2,62 grammi di hashish nella disponibilità della giovane studentessa. La ragazza è stata denunciata in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda il giovane di Selargius, nella sua disponibilità è stata trovata una dose di marijuana. In virtù di questo ritrovamento, è stato segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Le sostanze rinvenute sono state debitamente sequestrate e trasferite presso il Comando operante, dove saranno sottoposte a campionamento e successive analisi per accertarne la composizione e il grado di purezza.