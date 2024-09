Odissea a Elmas, volo rinviato a notte fonda e poi cancellato: allestito un dormitorio per 176 persone rimaste a terra

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un volo Rynair per Palermo rinviato dalle 23 alle 2 e poi annullato nel cuore della notte. Caos all’aeroporto di Elmas dove oltre 170 persone, tra i quali disabili e minori non accompagnati sono rimasti a terra. Tantissime le proteste e la tensione è salita al punto che è stato richiesto l’intervento della polizia per ristabilire la calma. C’è stato anche chi ha minacciato di bloccare le partenze degli altri aerei. Alla fine tutti si sono rassegnati. Chi potuto ha rincunciato ed è tornato a casa. Altri hanno preso il volo per Bologna e poi sono andati a Palermi, hanno ancora dormito nello scalo sulle brande fornite da Sogaerdyn.

Il volo FR1009 delle 23.35 per Palermo di Ryanair viene prima rinviato alle 2.30 e poi cancellato intorno alle 3.00, ufficialmente, ha comunicato la compagnia per “condizioni metereologiche”.

“Ennesimo scandalo dei trasporti aerei e in particolare con la Sardegna”, denuncia Gianmarco Chiri, “personale di Sogaerdyn ci ha detto che in realtà i ritardi accumulati dai voli precedenti sono stati tali che l’equipaggio del volo non era più disponibile e la compagnia non ha provveduto ad un rimpiazzo. Nessuna possibilità di partire per Palermo prima di lunedì e nessuna assistenza a terra. Decine di persone tra cui minori (alcuni non accompagnati) sono stati abbandonati in un area dello scalo dove sta per essere allestito un dormitorio. Ci sono persone che si stanno attivando per portare tutto in Procura”.

Gli utenti hanno dichiarato di aver apprezzato l’azione del personale di Sogaerdyn che ha fornito le brande per la notte e l’assistenza ai passeggeri, pagando di tasca il pernottamento in hotel di una famiglia con disabili.

“I viaggiatori coinvolti nell’episodio hanno diritto ad essere risarciti per tutti i danni morali e materiali subiti – spiega il presidente Giorgio Vargiu – In tal senso è prevista la possibilità, qualora il vettore aereo non riconosca in modo automatico un adeguamento indennizzo, di avviare la conciliazione paritetica dinanzi l’Autorità dei Trasporti. Come Adiconsum Sardegna ci mettiamo a disposizione di tutti i passeggeri interessati per le informazioni e l’assistenza legale del caso volta a far valere i diritti degli utenti che hanno subito la cancellazione del volo”.

Adiconsum Sardegna ricorda inoltre che, in base al Regolamento comunitario 261/2004, sono previste specifiche tutele per i passeggeri in caso di cancellazione del volo. Nello specifico ai viaggiatori deve essere garantita l’assistenza (pasti e bevande, sistemazione in albergo, trasferimenti, telefonate, mail ecc.) e la scelta tra il rimborso del biglietto, imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile, imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero. Si ha diritto inoltre ad un risarcimento monetario automatico da 250 a 600 euro, a seconda della tratta percorsa, qualora la cancellazione del volo non sia stata causata da circostanze eccezionali”.