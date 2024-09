Samassi, pala eolica incastrata durante il trasporto: svincolo della Carlo Felice bloccato da nove ore

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La pala che non gira: ancora incastrato in mezzo alla strada il trasporto speciale verso Santu Miali. Svincolo chiuso al traffico, il componente del gigante del vento è fermo dalle 3 del mattino e sui social scatta l’ironia sulla malasorte capitata al mezzo. Enorme, occupa l’intera carreggiata e ha attirato l’attenzione di tutti: è ancora lì, in attesa di riprendere la marcia verso il territorio tra Samassi, Villacidro e Sanluri Stato. Impossibile per i passanti non immortalare l’evento, come ha fatto G.C. che ha postato in rete alcune sequenze del blocco. È accaduto verso le 3 del mattino, precisamente nello svincolo della statale 131 di Villasanta che conduce a Samassi, dove le rotonde del paese sono state adattate per il passaggio della carovana del vento. Sinora è andato sempre tutto come programmato, sino alla notte scorsa: strada ancora ko, quindi, in attesa che gli addetti provvedano a risolvere la questione.