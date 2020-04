Nuraminis, boccata d’ossigeno per famiglie e imprese: il Comune taglia Imu e Tari

Un taglio, in previsione “di almeno il cinquanta per cento” per l’Imu e la Tar, una misura interamente dedicata alle famiglie e alle aziende duramente colpite dalla crisi del Coronavirus. Succede a Nuraminis, dove la Giunta guidata dalla sindaca Mariassunta Pisano, nei prossimi giorni, firmerà una delibera per destinare dei fondi utili al taglio dei due balzelli: “Dobbiamo ancora definire la cifra esatta”, spiega la Pisano, “è un’azione che facciamo per dare una mano concreta ai nostri concittadini in questo periodo di emergenza. Per quanto riguarda i buoni erogati per fare la spesa, siamo arrivati a una quarantina di distribuzioni. Dei ventuno mila euro stanziati dal Governo per Nuraminis ne sono stati spesi circa diciottomila”.