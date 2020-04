Assemini, dal 4 maggio riaprono i parchi e il cimitero: “Serve responsabilità o saremo costretti a richiudere” 

Riapriamo i parchi: blindati i giochi per bambini e le isole gioco di quartiere.

L’ecocentro per i prossimi giorni continuerà a rimanere aperto solo per i residenti dell’agro: stiamo lavorando per una riapertura contingentata”, spiega la Licheri. “Riapriamo il cimitero: cari concittadini qui siete tenuti ad utilizzare mascherina e guanti. Riapriamo le aree cani ma a numero chiuso. Prevista chiusura nelle ore serali/ notturne. Dobbiamo impegnarci tutti nel dimostrare che possiamo farcela. In caso contrario la tutela della nostra e vostra salute ci costringerà a chiudere di nuovo. Quindi prudenza e responsabilità ma anche fiducia e ottimismo. Forza”.

Ad Assemini tutti i parchi pubblici e il cimitero saranno aperti dal 4 maggio prossimo. L’annuncio arriva dalla sindaca Sabrina Licheri: “Tutti abbiamo voglia di ripartire: facciamolo con prudenza e responsabilità. Se si rispettano le norme comportamentali possiamo iniziare fin da lunedì prossimo a prendere confidenza con quelle che devono diventare le nostre nuove abitudini .