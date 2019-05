Nuovo intervento di raccolta straordinaria dei rifiuti nel quartiere di Sant’Elia: spesi 65mila euro

Nuovo intervento di raccolta straordinaria dei rifiuti nel quartiere di Sant’Elia.

Terminato questa mattina di mercoledì 22 un altro intervento di raccolta straordinaria dei rifiuti nel quartiere di Sant’Elia, iniziato il 20 maggio e proseguito nei giorni successivi.

L’intervento, per un importo di circa 6.000 euro, ha interessato le seguenti spazi e strade: Palazzo Bodano (parcheggio), via Francesco Cossiga, via Schiavazzi (varie soste), via Magellano (n. 3 soste), piazza Falchi, piazza Demuro, piazza Lao Silesu, via Utzeri, via Fasano, via dei Musicisti, piazza Vasco de Gama, piazza Pigafetta, via Livingstone, viale Sant’Elia e suore Mercedarie.

Dal mese di settembre 2018 sono stati effettuati nel quartiere di Sant’Elia ben 8 interventi straordinari di pulizia per un totale di circa 65.000 euro.