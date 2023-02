Nuova rotatoria in via San Fulgenzio a Monserrato, Locci: “Lavori verso la conclusione”

Monserrato – Quasi ultimati i lavori di realizzazione della rotonda di via San Fulgenzio: presto verrà posizionata al suo interno un’opera in vetro di Murano per dare lustro alla città.

Non una semplice rotatoria in grado di decongestionare il traffico e ridurre il pericolo di incidenti per gli automobilisti, motivi principali che hanno spinto l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tomaso Locci a progettare e eseguire i lavori, bensì sarà anche il simbolo di benvenuto a tutti coloro che giungeranno in città.

Al suo interno, infatti, sarà collocata un’opera, sicuramente che richiama la propensione vitivinicola che caratterizza Monserrato, in vetro di Murano, una novità, insomma, di grande prestigio e valore. “Si avviano a conclusione i lavori di realizzazione della rotonda di via San Fulgenzio.

Un’opera – spiega Locci – che rende più sicura la circolazione dei veicoli in ingresso e in uscita dalla città in uno snodo importante della nostra viabilità”.

“L’opera, che e in dirittura d’arrivo, ha una importanza rilevante per la sicurezza del traffico veicolare della città – specifica il vicesindaco Raffaele Nonnoi – ed è corretto ricordare che, dopo un anno di sperimentazione, si è rilevato che la stessa è perfettamente funzionale al flusso veicolare.

Il decentramento previsto in progetto è frutto di appositi studi tecnici, non ultimo, quello eseguito, dall’Università di Cagliari che ha suggerito il suo decentramento proprio per far sì che il flusso veicolare sia effettivamente rallentato in prossimità della stessa”.

Uno snodo importante, quindi, un’opera necessaria “in quanto prima vi erano dei pericoli di scontri frontali proprio in virtù del libero accesso.

Verranno realizzati anche dei parcheggi per i fruitori del mercato rionale e non solo.

La rotonda avrà anche una particolarità: il cordolo perimetrale avrà dei led colorati al suo interno che illumineranno circolarmente la rotonda.

Infine è necessario ricordare che, come per altre rotonde, anche quest’ultima verrà valorizzata dalla presenza di un opera, in questo caso in vetro di Murano.

Tra l’altro questa tipologia sarà la seconda in Italia, che darà lustro alla città di Monserrato”.

Quasi tutto pronto, insomma, e la rotatoria sarà ultimata “dopo i rallentamenti dovuti alla modifica del quadro economico a seguito del nuovo prezziario regionale voluto dal governo”.