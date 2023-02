Disastro tessera sanitaria, la Sardegna nel caos: migliaia di cittadini ostaggio dei disservizi

E’ caos totale per le tessere sanitarie in Sardegna, con migliaia di cittadini che non riescono a ottenerla e soprattutto gli anziani che non hanno idea di come muoversi da quando la Regione ha deciso di togliere il servizio di erogazione finora garantito dalle farmacie.

“I disagi riguardano centinaia di persone: c’è chi deve attivare per la prima volta la tessera sanitaria, chi deve rinnovarla perché è scaduta e anche chi ha perso il Pin e non la può usare. Sono innumerevoli i disagi per gli utenti da quando la Regione Sardegna ha escluso le farmacie dal servizio di attività e gestione della Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi. Un servizio che sembrerebbe sia gestito attualmente soltanto a livello nazionale dalla Sogei. Dal primo gennaio, purtroppo, i cittadini sardi hanno perso l’ennesimo servizio sanitario di prossimità: la possibilità di recarsi autonomamente in farmacia dove veniva loro fornita assistenza per quanto riguarda l’attivazione della tessera sanitaria. Un servizio utilissimo per tutti ma specialmente per le persone anziane, talvolta sole, che è stato spazzato via”, denuncia la consigliera regionale del M5s Desirè Manca che ha presentato un’interrogazione all’assessore alla Sanità Carlo Doria per sapere come intenda attivarsi per far sì che i disagi arrecati ai cittadini vengano eliminati una volta per tutte.

“Alcune farmacie stanno ancora erogando il servizio poiché sono in possesso di ordini residui di buste contenenti i Pin necessari all’attivazione delle tessere sanitarie, altre invece, pur avendo ordinato le buste con i Pin a novembre 2022, non hanno ricevuto alcuna fornitura. Avere la tessera sanitaria attiva è fondamentale per poter usufruire di tantissimi servizi, come il rinnovo delle esenzioni per reddito, e non è ammissibile che i cittadini vengano obbligati a recarsi alla Asl per poterla attivare, dove i giorni di apertura dedicati a tale servizio sono in genere uno o due alla settimana e il numero di persone servito quotidianamente è limitato”.

“La mancata attivazione della tessera sanitaria – conclude Manca – impedisce ai cittadini di usufruire di numerosi servizi medici indispensabili. Non è tollerabile che anziché andare avanti la sanità regionale prenda provvedimenti che ci riportano indietro di anni. La tutela del diritto alla salute deve essere garantita assicurando l’accesso ai servizi di base attraverso modalità agevoli per tutti”.

RispondiRispondi a tuttiInoltraModifica come nuovo