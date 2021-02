Sardegna zona arancione per la nuova mappa dell’Unione Europea del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie che indica l’incidenza dei contagi da Covid. L’Isola, stando alla cartina, è l’unica regione italiana, insieme alla Valle d’Aosta, a cambiare colore. L’alta incidenza di contagi, invece, si registra solo e ancora in Umbria e nelle province di Bolzano e Trento: per loro, infatti, come riporta anche l’Ansa, c’è il rosso scuro come colore di riferimento. Classificazioni diverse, ovviamente, rispetto a quelle italiane, previste e spiegate nell’ultimo Dpcm del Governo. La Sardegna, infatti, sta registrando da diversi giorni numeri da zona bianca, anche se per conquistarla bisogna affinare e vedere tutta una serie di dati, alcuni dei quali emergeranno domani durante la consueta comunicazione settimanale di tutti i numeri del contagio e dell’indice Rt da parte dell’Istituto superiore della Sanità.