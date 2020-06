Nucleare, Putin propone un vertice a 5 per “risposte comuni”

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha proposto un vertice di Russia, Cina, Francia, Stati Uniti e Regno Unito, i cinque Paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’Onu dotati di armi nucleari, per cercare “risposte comuni alle sfide e alle attuali minacce”. Come ha spiegato lui stesso in un articolo scritto in occasione dei 75 anni della fine della Seconda guerra mondiale di cui il Corriere della Sera ha pubblicato un estratto, “la creazione di un moderno sistema di relazioni internazionali è uno degli esiti piu’ importanti della Seconda guerra mondiale”.

