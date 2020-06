Maxi incendio in viale Elmas, capannone e laboratorio devastati: recuperato l’hard disk di una telecamera

Sono ingenti i danni del maxi incendio che ha distrutto il capannone di Stockhouse in viale Elmas. Le fiamme, dopo aver incenerito la biancheria e i tessuti stipati nella struttura, oltre a tantissime carte, hanno avvolto anche il laboratorio di paste e dolci di Gianluca Aresu: le strutture sono inagibili e i Vigili del fuoco sono riusciti a recuperare un hard disk che contiene il filmato di una telecamera di un capannone, consegnandolo alla polizia, presente sul posto. Il rogo potrebbe essere doloso e dalle registrazioni potrebbero emergere dettagli importanti. I pompieri hanno lavorato per oltre dodici ore prima di riuscire a bonificare e mettere in sicurezza tutta l’area. Qualche ulteriore novità potrebbe arrivare domani.

Intanto, Gianluca Aresu ha scritto sulla sua pagina ufficiale di Facebook un lungo messaggio: “Non ho parole per descrivere lo stato mio e di mia moglie.

Un incendio vastissimo è partito stanotte da un negozio di casalinghi e ha completamente distrutto lo stabile in cui si trovavano anche il nostro laboratorio di produzione, la nostra cara scuola di cucina, i nostri uffici. Le uniche parole che mi vengono in mente sono di scusa: ai clienti che non potremo servire, alle torte già pronte per la consegna che non arriveranno nelle loro case, agli allievi che non potranno subito tornare da noi. Ora non è facile pensare al futuro, siamo sotto choc. Ma siate certi che usciremo anche da questa terribile esperienza. Ve lo prometto. Ci rimetteremo in piedi. E lo faremo presto. Grazie per i numerosi messaggi di solidarietà e affetto che ci dimostrano quanto ci volete bene”.