Noragugume e la Sardegna pregano per Michele Spada: “Tornerai in sella più forte di prima”

Si trova ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale civile di Sassari, Michele Spada, il ventenne di Noragugume rimasto ferito ieri dopo essere caduto da cavallo. “La prognosi è riservata”, questo l’unico aggiornamento fornito dai medici. Il giovane continua a lottare in uno dei letti del quinto piano della struttura sassarese. Un incidente brutto, Spada ha riportato un trauma cranico. La notizia ha subito fatto il giro del piccolo paesino del Nuorese – poco più di trecento anime – e sui social c’è chi ha già lasciato messaggi di incoraggiamento: “Forza, Miche”, scrive Gabriele S. “Forza Michele, tornerai in sella più forte di prima”, così Davide C. E in tanti, a partire dai parenti più stretti, pregano per la sorte di un ragazzo molto conosciuto e stimato. Allevatore e cavaliere, molto esperto di cavalli: ieri, però, purtroppo qualcosa è andato storto. Tra chi prega e spera di poterlo riabbracciare c’è anche una sua prozia, Maria Mura, 73 anni (la mamma di Michele è la figlia del cugino).

“Certo che sto pregando, Michele è un bravissimo ragazzo di vent’anni. Mi fa male come se fosse capitato a mio figlio. Lui va sempre a cavallo, sin da piccolo, come suo padre. Non aveva paura del cavallo, anzi, i cavalli sono la sua vita. Spero davvero che si riprenda”.