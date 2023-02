Non si raggiunge il numero legale, salta la seduta del consiglio comunale a Capoterra

Non si raggiunge il numero legale, salta la seduta del consiglio. Il sindaco Garau: “Purtroppo per problemi di salute alcuni membri della nostra maggioranza non hanno potuto presenziare”. La minoranza, però, non crede al male di stagione e Silvano Corda attacca: “A distanza di un anno la maggioranza va sotto sul punto inerente all’urbanistica per la seconda volta consecutivamente, i precedenti punti all’ordine del giorno per il bene della comunità sono passati all’unanimità, con il pieno contributo della minoranza. Sull’urbanistica, incompatibilità e mal di pancia all’interno della stessa maggioranza hanno portato ad una debacle”.

Tutto nella norma per il primo cittadino Beniamino Garau e respinge al mittente le supposizioni, non tanto celate, di una crisi all’interno del gruppo che amministra il paese. “L’influenza ha messo ko due consiglieri – spiega Garau – e riguardo i punti all’ordine del giorno sottolineo che su quello inerente alla variante non sostanziale del piano urbanistico comunale dobbiamo rimediare agli errori commessi in passato dalle precedenti amministrazioni. Mi spiace sottolineare che la minoranza abbia abbandonato l’aula”.

Insomma, una questione che potrà essere ripresa in mano successivamente: un fatto al quale si potrà rimediare senza problemi “poiché noi governeremo sino alla fine del mandato. Non vi è alcuna spaccatura all’interno del nostro gruppo”.

Di parere nettamente opposto Corda che comunica: “Siamo dispiaciuti come minoranza poiché se fossimo stati coinvolti nel processo decisionale, qualora il punto sarebbe stato per il bene di Capoterra, la minoranza avrebbe dato il proprio supporto. Ilarità, e arroganza del sindaco, e poca trasparenza negli atti portati in consiglio hanno rappresentato le cause per cui la stessa minoranza non ha offerto il proprio costruttivo supporto”.

L’unica certezza, al momento, è che tra maggioranza e minoranza non scorre proprio un buon rapporto e le posizioni sono nettamente in disaccordo.