La rabbia di infermieri e Oss del Brotzu: “Stremati, stressati e ignorati dall’assessore”

Una visita, quella effettuata dall’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria, al Brotzu, solo “per pochi intimi”. Il titolare della sanità sarda, nel più grosso ospedale della Sardegna, avrebbe snobbato il sindacato degli infermieri e anche l’Usb. E scoppia, ovviamente, la polemica: “Abbiamo appreso che l’assessore alla Sanità ha tenuto presso l’aula conferenze del Brotzu un incontro con l’amministrazione e pochi intimi. Nessuna comunicazione è stata trasmessa alla USB, invitati invece i soliti sindacalisti, che pare abbiano avuto modo di esprimere il proprio encomio e la propria riverenza a tutta l’amministrazione e all’assessore di turno. Visti i trascorsi che hanno caratterizzato i soggetti sindacali non avevamo alcun dubbio dei tanti ossequi”, denuncia Gianfranco Angioni. “Mentre le problematiche che quotidianamente rappresentiamo continuano a non avere risposte e si accentuano in maniera esponenziale l’USB esprime completo biasimo verso un amministrazione che continua a perseverare con un atteggiamento di ostracismo. Consapevolmente, ancora una volta si perde l’occasione per poter approfondire nel merito le numerosissime e critiche problematiche che investono i due Presidi Ospedalieri: Businco e S.Michele e che oramai attanagliano tutti i lavoratori, nessuno escluso.

Come USB avremmo sicuramente esposto le gravi problematiche organizzative per l’annosa carenza di personale che vede coinvolti tutti i reparti di degenza, delle sale operatorie e di tutti i servizi di diagnosi e cura. Sarebbero inoltre state da noi esposte le gravissime questioni sulla sicurezza, anche quelle inerenti lo stress correlato . Coscienti di essere oramai una voce fuori dal coro nella vasta prateria sindacale, avremmo voluto evidenziare che a fronte di turni stressanti e sacrifici da parte dei lavoratori, si continua a essere i più sottopagati della Sanità Sarda”.