A Cagliari le World Series dell’America’s Cup: nuovo look per il porto e Su Siccu

Nella Finanziaria anche i fondi per l’America’s Cup a Cagliari. Nella manovra regionale hanno trovato copertura i grandi eventi tra i quali spicca, per il 2023, la spesa di oltre 6 milioni di euro per promuovere la destinazione Sardegna grazie all’organizzazione della 37esima edizione dell’America’s Cup Barcellona 2024, in occasione dell’evento programmato “America’s Cup Word Series-Cagliari 2023, atteso per ottobre (ma che potrebbe anche essere rinviata alla primavera successiva).

La manifestazione costituisce di fatto una gara “di riscaldamento” prima della Coppa America vera e propria che si svolgerà nel 2024 a Barcellona. Le World Series a Cagliari erano saltate nel 2020 a causa della pandemia, ma ora la città confida nell’ufficializzazione dell’evento e si prepara a riabbracciare i campioni mondiali della vela (nel 2020 avevano aderito oltre a Luna Rossa che ha base in città, anche i campioni in carica di Emirates Team New Zealand, American Magic e i britannici del Team Ineos, questi ultimi già sbarcati in città). Per l’occasione cambierà volto il porto di Cagliari. Il villaggio sorgerà tra il porto di via Roma e Su Siccu e diventerà sarà un luogo di animazione cittadino per gli appassionati della vela e delle prestigiose regate, ma anche per tutti i cagliaritani.

Nel villaggio troveranno spazio il Dock out show (lo spettacolo dal vivo sul palco con esperti e interviste prima che gli equipaggi partano per il campo di gara), il simulatore dell’Ac 75 dove si potrà provare l’ebrezza di sentirsi come skipper dell’America’s Cup al volante di un monoscafo virtuale Ac75. Ci sarà poi l’esibizione dell’Ac 75: ogni giorno il monoscafo di una squadra diversa sarà esposto nella marina per essere ammirato dai fan e lo stand “Scopri la Sardegna”.

Poi lo store della 36esima America’s Cup (merchandising), il padiglione di Attitude Ocean (sensibilizzazione per la protezione degli oceani) e le aree food e beverage (negozi di alimentari e bevande di lusso con ristorante e bar “Champagne Mumm”) e l’area per i più piccoli.