Non indossa la mascherina e blocca la corsa del bus: giovane tunisino denunciato a Cagliari.

I carabinieri della Stazione di Pirri hanno denunciato ieri per interruzione di pubblico servizio e violenza privata un diciottenne tunisino, residente ad Assemini, allevatore con precedenti. Il giovane, alle 19:40 circa di ieri in via Roma, salito su un autobus della linea 9 dell’azienda di trasporto urbano “CTM”, ha omesso di indossare la prevista mascherina anche dopo esplicito invito dell’autista, intraprendendo una vivace polemica con l’uomo e impedendo il proseguimento del servizio pubblico per diversi minuti. Il giovane si è poi allontanato ed è stato rintracciato e identificato dai militari, intervenuti su disposizione della centrale operativa di via Nuoro. Sottoposto a perquisizione personale dai carabinieri, lo straniero è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di cm. 15, di cui cm. 7 di lama, che è stato sottoposto a sequestro.