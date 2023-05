Non finisce più: nubifragio in Sardegna, strade allagate e traffico in tilt. E arrivano temporali e grandinate

Il maltempo, in Sardegna, non finisce più, nonostante il clima decisamente estivo delle ultime 48 ore. Anche oggi, all’improvviso, un violento nubifragio si è abbattuto al centro dell’isola, nella zona di Ottana, provocando allagamenti sulla 131, traffico in tilt e paura per i possibili danni. Decine le chiamate ai vigili del fuoco. Una vera e propria bomba d’acqua, inaspettata e violenta.

Episodi che sono destinati a ripetersi nei prossimi giorni: secondo le previsioni meteo, ci saranno temporali anche molto intensi e forti grandinate in particolare nelle zone interne e in quelle occidentali.