Non finisce più: in Sardegna l’incidenza Covid più alta d’Italia. Con 680 contagi ogni 100mila abitanti, la Sardegna è per la seconda settimana consecutiva la regione con la maggior incidenza di positivi al Covid d’Italia. Illusioni finite, dunque: la tanto temuta ondata estiva è già nel pieno della sua forza e promette giorni difficili. Inizia infatti a farsi preoccupante anche la situazione negli ospedali: i ricoveri per Covid aumentano sia nei reparti ordinari sia in terapia intensiva. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 2,2% rispetto all’1,9% della settimana precedente. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 7,9% rispetto al 6,7% della scorsa settimana.

I poco confortanti dati sono contenuti nel report settimanale che viene consegnato al ministero della Salute e in base al quale vengono prese le conseguenti decisioni. Secondo l’Istituto superiore della sanità, nessuna regione è a rischio basso: 12 sono nella fascia rischio moderato, per 9 è alto e due sono a rischio di una rapida progressione.