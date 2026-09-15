Sono finite nel peggiore dei modi le ricerche della 26enne Gabriella Querino, vittima insieme al giovane marito Sean Michieli di un incidente nella laguna di Venezia nel canale Tessera sabato mattina. Secondo quanto ricostruito, la coppia era a bordo di un barchino quando si è scontrata con un taxi acqueo. Sean, 25 anni, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Mestre ma è deceduto qualche ora dopo. Si erano invece perse le tracce di sua moglie Gabriella. Da subito dopo l’incidente sono iniziate le ricerche senza sosta da parte delle squadre dei Vigili del fuoco di Venezia, intervenute con le autopompe lagunari, i sommozzatori del Nucleo regionale, l’elicottero del Reparto volo dei Vigili del fuoco di Venezia, i soccorritori acquatici con le moto d’acqua e gli operatori del nucleo Sapr.

Questa mattina, la drammatica scoperta di un passante che ha notato il corpo nella zona dell’Isola di Campalto. Alla famiglia ora il drammatico compito del riconoscimento della giovane.

Cordoglio da parte del sindaco di Venezia Simone Venturini “È stato purtroppo individuato in laguna il corpo di Gabriella Querino. Una notizia che mai avremmo voluto leggere. Con questo rinvenimento si spegne purtroppo anche l’ultima speranza e si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che in questi giorni ha tenuto con il fiato sospeso tutta la nostra città. In questo momento ogni parola è insufficiente di fronte a un dolore così grande. Il pensiero va alle famiglie dei due giovani, ai loro amici e a tutte le persone che li hanno conosciuti e hanno voluto loro bene: a loro esprimo la mia più sincera vicinanza e il cordoglio dell’Amministrazione comunale e mio personale”. Il ringraziamento anche “a quanti, senza sosta, hanno preso parte alle ricerche in queste giornate così difficili. Venezia oggi si stringe attorno a due famiglie colpite da una perdita immensa”.