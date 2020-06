“Nessun dispositivo di protezione dalla Regione durante il Covid a Carloforte, rinnovate le convenzioni”

Tra la voci principali delle associazioni di volontariato legate al 118 della Sardegna c’è quella di Luca Rombi, 47 anni, presidente della Croce Azzurra di Carloforte: “Durante il periodo di crisi per Covid ci sono stati problemi legati alla gestione dell’associazione, oltre al rinnovo delle convenzioni: sono questi i motivi per i quali protestiamo e chiediamo un incontro alla Regione. Noi siamo in sessanta, abbiamo anche un paio di dipendenti. Siamo l’unica associazione presente a Carloforte, siamo stati in prima linea e vissuto alcune situazioni rischiose, finendo in quarantena più di una volta”, afferma Rombi.

“L’Areus e la Regione non ci hanno nemmeno fornito i dispositivi di protezione, li abbiamo dovuti comprare, spendendo parecchio. Ora siamo forniti, ma vogliamo che siano ridiscusse tutte le convenzioni e che la Regione ci dia informazioni corrette”.