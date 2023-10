Navette salvavita fuori dalle discoteche a Cagliari, pronto il piano invernale per viale Marconi

Da quanto si apprende, il Ctm ha pronta la proposta, valida per tutto l’inverno, per garantire ai ragazzi passaggi in sicurezza dopo le nottate di balli e musica fino alle 4 del mattino. Ma è necessario aprire un tavolo per definire dettagli e finanziamenti e avere il via libera: la Regione però tace, e non ha risposto nè alla lettera inviata dal Comune per sollecitare l’apertura di un tavolo, né a quella che l’azienda di trasporti ha inviato a Solinas e Moro il 21 settembre.