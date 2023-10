Rapina una barista con la minaccia di un coltello, 52enne arrestato dai carabinieri a Siliqua.

I carabinieri hanno tratto in arresto a Siliqua un 52enne del posto, disoccupato e ben noto per precedenti vicende, quale autore della rapina avvenuta alle 5.30 in un bar del centro. Minacciando la barista con un coltello, l’uomo si era fatto consegnare la somma di 470 euro, il telefonino cellulare e le chiavi dell’auto privata della donna. È stato rintracciato a seguito di una battuta che ha impiegato sei pattuglie dell’Arma, in località Macchiareddu e bloccato dopo un breve inseguimento.

La refurtiva è stata completamente recuperata a riprova delle responsabilità dell’uomo e resistituita all’avente diritto. Nella circostanza, sono stati anche rinvenuti e sottoposti a sequestro 1,3 gr. di cocaina e l’arma utilizzata per la commissione del reato.