Musica nei locali e baccano notturno, via ai controlli al Poetto di Quartu

Guerra al baccano notturno al Poetto d Quartu. Scatta il giro di vite da parte del Comune. Con l’arrivo dell’estate il municipio di via Porcu fa scattare un piano di prevenzione contro l’inquinamento acustico , con particolare riguardo alla zona costiera.

Previsto il controllo preventivo della regolarità amministrativa delle attività economiche (“quale attività principale rispetto a quella integrativa di spettacolo e di trattenimento musicale in quanto complementare e subordinata ad essa”), il controllo della documentazione relativa alla compatibilità acustica ambientale, (“requisito obbligatorio, in tutti i casi in cui l’attività sia sede di intrattenimenti e manifestazioni musicali o canore, supportate da strumenti musicali e impianti elettroacustici”) e il “monitoraggio e controllo ambientale finalizzato alla verifica della conformità acustica delle sorgenti sonore specifiche ai limiti di emissione stabiliti dal Piano di Classificazione acustica comunale”.

Per tutta la durata della stagione estiva saranno intensificati i controlli sul rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, con particolare riguardo alla zona costiera. Gli operatori economici che organizzano spettacoli o intrattenimenti o altre attività rumorose similari presso le proprie strutture sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia acustica.

Chi supera i limiti subirà severi provvedimenti come “l’inibitoria parziale o totale delle attività rumorose, la sospensione dell’utilizzo delle attrezzature/impianti rumorosi fino alla dimostrazione dell’avvenuta bonifica acustica, atta a ricondurre l’attività al rispetto dei limiti acustici vigenti, compresa la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre mesi.

Multe fino a 420 euro.