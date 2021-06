Guerra alla malamovida del weekend, centro storico blindato a Cagliari

“Arriva un altro fine settimana e sono sicuro che già da questa sera tantissime persone si riverseranno in centro affollando strade e locali. Situazioni come quelle accadute lo scorso weekend non sono accettabili, e qualora si ripetano richiederanno interventi più drastici”. Così nella propria pagine Facebook il sindaco di Cagliari Polo Truzzu. Lo scorso fine settimana migliaia di giovani hanno invaso il centro storico cittadino creando assembramenti e abbandonandosi ad atti vandalici e grave disturbo delle quiete pubblica. Oggi i controlli sono stati rafforzati.

“Per questo invito tutti, dai gestori dei locali ai frequentatori più giovani a quelli meno giovani a rispettare le ordinanze in vigore e le regole anti-Covid. È nell’interesse di tutti, è nell’interesse di #Cagliari.

A partire da questo pomeriggio i controlli saranno rafforzati anche con scopo preventivo. Dopo l’incontro con Prefetto e Questore, il Comune ha deciso di impiegare 18 uomini della Polizia Municipale a cui si affiancheranno polizia, carabinieri, guardia di finanza e gli agenti in borghese, che avranno il compito di monitorare meglio strade e piazze e che potranno utilizzare telecamere e verificare i video sui social per identificare chi non rispetta le regole.

La libertà da poco riconquistata è troppo preziosa per essere messa in pericolo da comportamenti irresponsabili. E noi faremo di tutto per migliorare la sicurezza della nostra città”.