Grave incidente in moto a Maracalagonis: quarantaseienne precipita in un fossato, è in pericolo di vita Nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato e salvo ulteriori approfondimenti, stante la fase attuale delle indagini preliminari, si comunica quanto segue. Nel pomeriggio odierno, intorno alle ore 15:00, i Carabinieri della Stazione di Burcei sono intervenuti in località Cireddu, nel territorio comunale di Maracalagonis, a seguito di un incidente stradale. Secondo quanto ricostruito dai militari, un quarantaseienne residente a Cagliari, mentre percorreva la zona alla guida di un motociclo da fuoristrada, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. La corsa del veicolo è terminata violentemente contro un parapetto a margine della carreggiata, causando la caduta del conducente nel fossato sottostante. L’allarme, scattato immediatamente, ha permesso l’intervento tempestivo del personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure sul posto. Data la gravità delle lesioni riportate nell’impatto, l’uomo è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale “Brotzu” di Cagliari, dove si trova attualmente ricoverato in pericolo di vita. I Carabinieri della Stazione di Burcei sono tuttora impegnati nell’esecuzione dei rilievi tecnici e negli accertamenti necessari per ricostruire con esattezza l’esatta dinamica del sinistro e chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo della moto.