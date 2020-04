Muore un sindaco nel Napoletano, incredibile folla e funerale: altro che rispettare le distanze…(VIDEO)

Muore un sindaco nel Napoletano, incredibile folla e funerale: altro che rispettare le distanze “Mentre in tutta Italia migliaia di persone perdono i propri cari uccisi dal virus senza poterli neanche salutare o commemorare con un funerale, circa duecento persone sono scese in strada per dire addio al proprio sindaco, durante il passaggio del feretro. E’ successo a Saviano, in provincia di Napoli, dove tantissimi cittadini, violando i divieti, hanno voluto dare l’ultimo saluto a Carmine Sommese, morto ieri a 66 anni per Coronavirus. Un assembramento che, ripreso con i cellulari, è subito diventato virale su Facebook. Ex consigliere regionale di Forza Italia e chirurgo all’ospedale di Nola, Sommese era molto noto e apprezzato”, si legge nel nostro giornale partner Quotidiano.net.