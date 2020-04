“Io, cagliaritana dal 9 marzo in cassa integrazione: quando si degneranno di darci i soldi?”

Buongiorno Casteddu on line

Volevo chiedere ai Signori di noi tutti quando si degneranno di dare i soldi ai dipendenti che sono stati costretti a stare a casa!

Io sono ferma dal 9 marzo in cassa integrazione e ho ricevuto 5 giorni di stipendio dal mio ufficio, sto part-time quindi già uno stipendio non lo guadagno intero lavorando! l’INPS non mi ha dato ancora nulla, la legge mi tiene ferma ma nessuno mi dà nulla!! Mio marito ha lavorato tutto questo tempo e continua a lavorare e ha preso un contributo, i dipendenti che continuano a lavorare avranno 100€ in più nello stipendio come premio.

Se io sono dipendente è perchè i soldi mi servono, non lavoro per la gloria! E poi qualcuno pensa a regalare mascherine, se mi pagate le mascherine me le compro, non ho bisogno dell’elemosina dello stato!

Perchè io non ricevo i soldi che mi spettano???

Grazie per l’attenzione

Carla Melis